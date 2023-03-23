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Благоустройство военного городка в Сормовском районе оценили в 58 млн рублей

Администрация Сормовского района объявила конкурс по выбору подрядчика для благоустройства военного городка на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 58,1 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит высадить на участке деревья, установить качели и теннисный стол, оборудовать спортивную и детскую площадку, отремонтировать наружное освещение. Работы нужно завершить к середине июля.

Заявки на конкурс принимаются до 7 апреля, победителя определят 12 апреля.

Анастасия Еремина

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