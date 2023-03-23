Свердловские полицейские задержали курьера-мошенника, который похитил сотни тысяч рублей у пенсионеров

В Свердловской области полицейские уголовного розыска задержали курьера-мошенника, который похищал деньги у пожилых людей. Предварительный ущерб составил порядка 1 млн руб., сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых,

По его словам, 10 марта в дежурную часть Качканара обратился мужчина, к которому приехал курьер-мошенник за деньгами. Но пенсионер не поверил молодому человеку и записал номер и марку его автомобиля, чем «спугнул» мошенника.

На следующий день в территориальный ОВД обратилась 80-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой аферистов, которым передала 500 тыс. руб. за то, чтобы спасти от тюрьмы свою дочь, которая якобы стала виновницей ДТП. После этого случая еще одна бабушка едва не стала жертвой мошенников, но она решила проверить информацию об аварии с сыном у него самого. «Поняв, что маму пытаются "развести" мошенники, сын обратился за помощью в полицию. Именно благодаря этому оперуполномоченным и удалось вычислить и задержать "бегунка"», — рассказал Валерий Горелых.

Подозреваемым оказался двадцатилетний сепараторщик серовского металлургического предприятия. Раньше он не имел проблем с законом. Молодой человек признался и извинился перед потерпевшими. Сейчас сыщики проверяют его на причастность к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям. Молодого человека взяли под стражу на 2 месяца.

«Это 15 по счету предполагаемый аферист, которого выявили свердловские полицейские в 2023 году. На их счету, по предварительным данным, свыше 30 криминальных эпизодов, связанных с обманом пожилых людей», — отметил полковник Горелых.

Дарья Башлыкова

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