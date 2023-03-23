Удмуртии вошла в список регионов с лучшими показателями роста разработки отечественного ПО

Удмуртия стала регионом с одним из лучших показателей роста индустрии разработки программного обеспечения. По уровню развития софтверной индустрии регион в 2022 году занял 13 место в стране, рассказал на итоговой коллегии минцифры Удмуртии министр Тимур Меджитов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Он отметил, что республика поднялась на семь строчек в этом рейтинге в сравнению с данными 2019 года и вошла в группу претендентов на лидерство в рейтинге. По данным реестра программного обеспечения Минцифры РФ, в Удмуртии насчитывается порядка 87 правообладателей ПО.

23 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства напомнил, что в России оказывается поддержка при разработке собственного софта, который постепенно приходит на замену иностранному. Почти 80% зарубежных решений имеют отечественные аналоги.

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