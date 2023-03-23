Волгоградского адвоката подозревают в шантаже потерпевшего по уголовному делу

Волгоградский адвокат подозревается в принуждении к даче ложных показаний, соединенным с шантажом (ч.2 ст.309 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В следственном управлении пояснили, что 43-летний юрист, «осуществляя защиту несовершеннолетнего обвиняемого по уголовному делу о вымогательстве, грабеже и похищении», приехал к потерпевшему и просил его изменить показания за 20 тыс. руб. После того, как тот отказался это делать, адвокат стал угрожать потерпевшему привлечением к уголовной ответственности.

«Несмотря на угрозы, потерпевший на поступившее предложение не согласился, после чего обратился в правоохранительные органы. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УФСБ России по Волгоградской области»,— пояснили в Следственном комитете.

Сергей Петунин