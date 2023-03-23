Не так улетел

Бизнес-джет Gulfstream G-650ER, прилетевший во Владивосток во время Восточного экономического форума 2019 года, покинул Россию, не завершив таможенные формальности. За это Владивостокская таможня наложила на оператора самолета, тайваньскую компанию Green Tree Global Ltd, таможенную пошлину в размере почти 1,6 млрд руб. Арбитражный суд Приморского края признал законными требования таможенников и постановил взыскать с Green Tree Global Ltd сумму пошлины и дополнительно — пени в размере 118,9 млн руб. Впрочем, получить эти суммы будет практически нереально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Becker / Reuters Фото: David Becker / Reuters

Таможня Владивостока продолжает судебные тяжбы с тайваньской компанией Green Tree Global Ltd, оператором бизнес-джета Gulfstream G-650ER. На днях Арбитражный суд Приморья удовлетворил заявление Владивостокской таможни и взыскал с компании-оператора таможенные платежи в размере 1 582 704 760 руб. и пени в сумме 118 986 424,94 руб. (.pdf).

Ранее приморский арбитраж признал законными наложенные российскими таможенными органами санкции на тайваньскую компанию. «Решение суда о законности начислений таможней вступило в законную силу, теперь решается вопрос о взыскании начисленной суммы»,— пояснила «Ъ» пресс-секретарь приморского арбитража Инга Сорокина.

Как следует из материалов дела, 5 сентября 2019 года таможенный представитель ООО «Елтранс+» по поручению Green Tree Global Ltd на таможенный пост аэропорта Владивосток подал заявление о помещении самолета бизнес-авиации Gulfstream G-650ER (серийный номер 6283, регистрационный номер N99KZ, количество пассажирских мест — 14, таможенная стоимость — 4 522 013 600 руб.) под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) сроком на один месяц.

Судя по всему, бизнес-джет использовался для нужд гостей Восточного экономического форума, который проводился во Владивостоке в 2019 году с 4 по 6 сентября. Уже 13 сентября самолет покинул территорию России, улетев из аэропорта Внуково (Москва) в аэропорт Тиват (Черногория).

Однако российские таможенники пришли к выводу, что Gulfstream G-650ER «убыл с таможенной территории ЕАЭС, не завершив таможенную процедуру временного ввоза (допуска)». Владивостокская таможня 29 сентября 2020 года потребовала от Green Tree Global Ltd заплатить 1 672 091 605,93 руб., в том числе таможенные платежи в размере 1 582 704 760,00 руб. и пени в размере 89 389 845,93 руб. Поскольку тайваньская компания не исполнила предписание, Владивостокская таможня предупредила «о взыскании суммы предложенных к уплате начисленных таможенных платежей и пени за счет товаров декларанта — самолет гражданский пассажирский Gulfstream G-650ER».

То есть если бизнес-джет еще раз пересечет границы России, то он будет арестован.

Green Tree Global Ltd оспорила решение Владивостокской таможни в Арбитражном суде Приморского края. «У таможенного органа отсутствовали основания для начисления сумм таможенных платежей к уплате, поскольку помещенный под процедуру временного ввоза товар (самолет) был вывезен с таможенной территории РФ и на момент прекращения процедуры временного ввоза на таможенной территории РФ не находился»,— заявил представитель компании. По его словам, достаточной и адекватной мерой наказания для декларанта является «привлечение к административной ответственности по ч. 3 ст. 16.19 КоАП РФ (незавершение в установленные сроки таможенной процедуры.— “Ъ”) постановлением таможни от 26.01.2021 по делу об административном правонарушении №10702000-2431/2020».

Штраф в размере 50 тыс. руб. компания выплатила.

Однако Арбитражный суд Приморского края пришел к выводу, что в соответствии со ст. 224 ТК ЕАЭС декларант обязан был завершить в срок до 4 октября 2019 года процедуру таможенного режима временного ввоза транспортных средств, поместив его под таможенную процедуру реэкспорта либо иную таможенную процедуру, в порядке и на условиях, предусмотренных ТК ЕАЭС. В действительности до истечения срока временного ввоза товар — самолет Gulfstream G-650ER «убыл 13 сентября 2019 года с таможенной территории ЕАЭС», при этом «о завершении процедуры временного ввоза (допуска) ни в момент убытия воздушного судна, ни в период до истечения срока действия таможенной процедуры временного ввоза 04 октября 2019 года таможенному органу в соответствии с установленными правом ЕАЭС требованиями (путем декларирования) не заявлялось».

Пока неизвестно, будет ли тайваньская компания подавать апелляционную жалобу на решение приморского арбитража о взыскании 1,7 млрд руб. Связаться с представителями с Green Tree Global Ltd не удалось. Судя по всему, взыскать с тайваньской компании требуемую сумму будет нереально. В ходе судебного заседания представитель Green Tree Global Ltd прямо заявил, что «спорные таможенные платежи и пени должны быть признаны безнадежными к взысканию».

Алексей Чернышев, Владивосток