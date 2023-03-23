Госбвинение просит отправить в колонию «южан», избивших двух женщин в Екатеринбурге

В ходе прений в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга гособвинение попросило приговорить к реальному лишению свободу молодых «южан», обвиняемых избиении двух женщин (матери и дочери). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Одному из обвиняемых просят назначить шесть лет 10 месяцев колонии общего режим, второму — пять лет.

Напомним, нападение на женщин произошло в феврале 2022 года и вызвало огромный общественный резонанс. По данным следствия, инцидент произошел в микрорайоне Сортировка, где группа молодых людей начали приставать к девушке в автобусе, «распуская руки и не стесняясь в выражениях». Девушка попросила маму, педагога Надежду Глазову, встретить ее на остановке, где их обеих избили. Женщина получила перелом, а у ее дочери диагностировали сотрясение мозга.

СМИ сообщали, что нападавших было пятеро, однако уголовные дела возбудили лишь в отношении двоих. Нападавшими оказались выходцы из Азербайджана, которые обучались в одном из колледжей Екатеринбурга.

После того как ситуация получила резонанс в СМИ, на нее обратили внимание местные власти. Так, губернатор Евгений Куйвашев попросил всех, кто пострадал от «действий этой банды», обратиться к нему в личные сообщения и пообещал разобраться в ситуации.

В прокуратуре отметили, что один из подсудимых 16 мая 2021 года избил и похитил 1 тыс. руб. подростка у магазина на ул. Пехотинцев, 9. Второй обвиняемый 9 сентября того же года вместе с другом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похитил телефон с панели прибора автомобиля. Владелец телефона попытался отобрать его, но подросток сломал ему нос.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), пп. «б, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте