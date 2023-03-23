«Насыщенный впечатлениями день стоит недели»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как отправиться в поездку по труднодоступным уголкам России на роскошном внедорожнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Exeed Фото: Пресс-служба Exeed

О том, как здорово путешествовать за рулем автомобиля, говорить можно, наверное, бесконечно. И у каждого, кто имел такой опыт, найдутся свои аргументы. Но главный — это, конечно же, свобода — когда нет необходимости подчиняться каким-либо расписаниям или графикам, когда ты сам распоряжаешься своим временем, маршрутом и по ходу дела с легкостью импровизируешь, когда можно не обращать внимания на время года или прогноз погоды.

Но и здесь есть нюансы. Если ты путешествуешь не просто на автомобиле, а на роскошном внедорожнике, то у тебя и возможностей больше, да и впечатления от поездки, которая проходит в условиях повышенного комфорта, будут, безусловно, более позитивными. В 2022 году автомобильный бренд Exeed запускает программу автопутешествий на флагмане марки — внедорожнике VX. Покупать автомобиль для этого не обязательно, достаточно зайти на сайт exeed-travel.ru, и там выбрать маршрут и даты.

На сегодняшний день в программе доступны несколько автопутешествий. Два маршрута — к северу от Санкт-Петербурга. У вас есть возможность посетить самые неизведанные уголки Карелии: Приладожье и Заонежье. Еще одно приключение — незабываемая поездка по льду Байкала. Также у вас есть возможность понаблюдать за запуском ракеты на космодроме Байконур или проехать по Великому Шелковому пути, посетив Ташкент, Самарканд и Бухару. Можно и обогнуть жемчужину Киргизии, озеро Иссык-Куль, окруженное ущельями, каньонами и горными реками Тянь-Шаня.

То есть маршруты, которые предлагает марка Exeed, можно смело назвать труднодоступными и в силу их удаленности, и в силу закрытости некоторых объектов. Но здесь в успехе можно не сомневаться, потому что автоколонну всегда сопровождает опытный инструктор, который отвечает за безопасность на внедорожных участках или горных серпантинах, а также за экскурсионную и гастрономическую составляющие тура.

Каждое автопутешествие длится пять-шесть дней. Но не подумайте, что это мало, ведь насыщенный впечатлениями день стоит недели, проведенной в бездействии.