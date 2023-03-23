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Кассационный суд оставил без изменения приговор бывшему гендиректору ТАНТК им. Бериева

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Таганрогского горсуда по делу бывшего генерального директора авиазавода ТАНТК им. Бериева Юрию Грудинину. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе прошлого года Юрий Грудинин был приговорен к двум с половиной годам колонии по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии обвинения, директор ТАНТК незаконно внес себя в список авторов патента на самолет-амфибию, а также получал деньги предприятия через начисление премий руководству завода. Сам Юрий Грудинин в ходе судебного процесса настаивал на своей невиновности.

Приговор был обжалован стороной защиты сначала в апелляционном, затем и в кассационном порядке, однако суды оставили решение первой инстанции без изменения. Теперь приговор может быть обжалован в Верховном суде.

Подробнее о деле Юрия Грудинина читайте в материале «Ъ-Юг» «Самолет-амфибия доставил в колонию».

Кристина Федичкина

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