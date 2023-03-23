Татарстан просит федеральные власти оплачивать лекарства для лечения редких заболеваний

Госсовет Татарстан подготовил обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой изменить федеральное законодательство так, чтобы регионы не несли расходы на обеспечения лекарствами тех, кто страдает редкими (орфанными) заболеваниями.

Как следует из документа, в настоящий момент федеральный центр платит только за те препараты, которые находятся в перечне правительства РФ. Иные лекарства, в том числе зарубежные, вынуждены закупать регионы.

«К примеру, в Республике Татарстан обязательства по лекарственному обеспечению только больных муковисцидозом были возложены на органы исполнительной власти Республики Татарстан в 2021 году на сумму 118 млн. рублей (на 90 человек), в 2022 году на сумму 266 млн. рублей (на 94 человека)»,— сказано в тексте обращения.

Проект документа был одобрен депутатами единогласно. После его подписания спикером Госсовета Фаридом Мухаметшиным обращение будет направлено в Госдуму.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"