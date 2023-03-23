Житель Ершовского района Саратовской области осужден пожизненно за убийство троих человек

В Саратовской области вынесен приговор жителю Ершовского района, который был признан виновным в убийстве троих человек, угрозе убийством и краже с незаконным проникновением в жилище. Как сообщили в прокуратуре области, ему назначено пожизненное лишение свободы.

Согласно судебному решению, вечером 18 мая прошлого года в хуторе Лопатин Ершовского района пьяный мужчина 58 лет выстрелил в спину из охотничьего ружья 47-летнему знакомому, а затем расстрелял из ружья 52-летнего и 60-летнего мужчин. Те скончались от полученных ран.

Затем злоумышленник направил ружье на 41-летнюю женщину и, угрожая убийством, заставил вместе с ним проникнуть в чужое жилье и украсть алкоголь.

«В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. С учетом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима»,— сообщили в прокуратуре. Также родственнику одного из погибших он должен выплатить 1 млн руб. компенсации морального вреда.

Сергей Петунин