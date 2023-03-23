В морском порту Туапсе задержали 7 тонн турецких грейпфрутов с плодовой мухой

В морском порту Туапсе во время карантинного контроля обнаружили партию из Турции в 7 тонн грейпфрута, зараженную средиземноморской плодовой мухой. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
«В целях предотвращения проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов весь зараженный груз был запрещен к ввозу, грузополучателю вручено уведомление об обнаружении карантинного объекта»,— уточняется в сообщении пресс-службы.
Продукция была возвращена отправителю.
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