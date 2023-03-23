Суд продлил арест депутату Курултая Башкирии по делу террористического сообщества

Советский райсуд Уфы продлил до 25 марта арест депутату Курултая Башкирии Дмитрию Чувилину (включен в перечень террористов и экстремистов), сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда. Сейчас он содержится в СИЗО №1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Дмитрий Чувилин обвиняется в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), покушение на насильственный захват власти (ч. 1 ст. 30 ст. 278 УК РФ) и на хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное организованной группой (и ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ), а также публичное оправдание терроризма или в пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

Вместе с ним фигурантами уголовных дел стали врач-отоларинголог ГКБ №21 Алексей Дмитриев, экс-кандидат в депутаты Госдумы Павел Матисов, Юрий Ефимов и Ринат Буркеев. Вину они не признают.

В пресс-службе регионального управления СКР ранее сообщали, что с 2019 по 2022 год подозреваемые были участниками террористической организации, которая планировала «насильственное изменение конституционного строя России» и распространяли «материалы, содержащие призывы к насильственному захвату власти», чтобы «привлечь наибольшее количество единомышленников».

Венера Хисамова

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