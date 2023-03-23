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Пример Севастополя используют для модернизации системы преподавания истории родного края в РФ

Пример Севастополя используют для модернизации системы преподавания дисциплин по истории родного края во всех регионах РФ. Мнение председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина приводит «РИА Новости Крым».

Фото: Кирилл Зыков, Коммерсантъ

Фото: Кирилл Зыков, Коммерсантъ

«Нет никаких сомнений в том, что опыт Севастополя будет востребован, когда перед нами встанет вопрос о модернизации всей системы преподавания истории родного края»,— отметил Сергей Нарышкин.

В ближайшее время издательство «Просвещение» выпустит новые учебники «Севастополеведения». В ноябре прошлого года глава города Михаил Развожаев заявил, что город инициирует программы изучения истории родного края в других регионах РФ.

Анастасия Донскова

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