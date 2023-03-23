Пример Севастополя используют для модернизации системы преподавания истории родного края в РФ

Пример Севастополя используют для модернизации системы преподавания дисциплин по истории родного края во всех регионах РФ. Мнение председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина приводит «РИА Новости Крым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Зыков, Коммерсантъ Фото: Кирилл Зыков, Коммерсантъ

«Нет никаких сомнений в том, что опыт Севастополя будет востребован, когда перед нами встанет вопрос о модернизации всей системы преподавания истории родного края»,— отметил Сергей Нарышкин.

В ближайшее время издательство «Просвещение» выпустит новые учебники «Севастополеведения». В ноябре прошлого года глава города Михаил Развожаев заявил, что город инициирует программы изучения истории родного края в других регионах РФ.

Анастасия Донскова

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