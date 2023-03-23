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В челябинском микрорайоне Чурилово отключили воду из-за аварии

Жители более 100 домов в микрорайоне Чурилово в Челябинске остались без воды из-за аварии. Муниципальное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» организовало подвоз воды.

По данным МУП, сегодня утром на улице Трашутина произошло повреждение на магистральном водопроводе диаметров 500 мм. В результате без воды остались многоквартирные и частные жилые дома, а также социальные объекты на улицах Трашутина, Первая и Вторая Эльтонская, Зальцмана, Сергея Герасимова, Конструктора Духова, Ферганская, Хохрякова, 10-й Лобинский переулок и другие.

Сотрудники МУП устраняют аварию. Когда завершатся работы, неизвестно.

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