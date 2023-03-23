В 2022 году полиция Краснодара с помощью видеокамер пресекла 982 административных правонарушения

За прошлый год в Краснодаре с помощью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» полицейские пресекли 982 административных правонарушения и раскрыли 350 преступлений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам 55-го очередного заседания гордумы.

«В прошлом году с положительной динамикой мы реализовали меры по обеспечению общественной безопасности, противодействию преступности, защите прав и законных интересов граждан. Это показывает снижение зарегистрированных противоправных деяний»,— отметил начальник УМВД России по Краснодару полковник полиции Олег Казахов.

Он рассказал, что на профилактический учет в полиции за 2022 год поставили 569 несовершеннолетних и 332 неблагополучных родителя. По преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, было возбуждено более 2 тыс. уголовных дел, из которых более 1,4 тыс. тяжких и особо тяжких. Было зарегистрировано почти 1,2 тыс. сбытов, пять фактов культивирования наркосодержащих растений и шесть уголовных дел за содержание притонов. Кроме того, были ликвидированы 324 надписи с пропагандой наркотиков, а в Роскомнадзор сообщили о необходимости блокировки 174 сайтов, содержащих противоправный контент.

За год в Краснодаре на учет поставили 134 преступления коррупционной направленности. 99% из них относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Еще было выявлено 22 преступления по взяточничеству. Средняя сумма взяток составила 3,4 млн руб.

Татьяна Ручкина

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