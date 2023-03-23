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Дело о получении взятки экс-замглавы Миасса передали в суд

Завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя главы Миасса Арсена Симонова, обвиняемого в получении взятки. Материалы передали в суд, сообщают в управлении СК России по Челябинской области.

Арсена Симонова задержали в январе этого года. По версии следствия, замглавы Миасса получил взятку в 50 тысяч руб. от представителя коммерческой компании за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона, которые занимались оперативным сопровождением дела.

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