Бывший инспектор ГИБДД приговорен к девяти годам заключения

Советский районный суд Уфы вынес приговор бывшему инспектору ГИБДД 34-летнему Руслану Гадельшину. Он признан виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как было установлено в суде, в августе 2020 года Руслан Гадельшин при патрулировании улиц увидел, что водитель автомобиля Mercedes-Benz находится в состоянии алкогольного опьянения. Также в октябре 2020 года он остановил автомобиль Renault Sandero Stepway, который двигался по встречке по дороге с односторонним движением. От обоих водителей сотрудник полиции получил 20 тыс. руб. за отказ от составления протоколов.

Подсудимый частично признал вину.

Это не первый приговор в отношении Руслана Гадельшина. Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2022 года Советский районный Уфы суд приговорил его вместе с бывшим коллегой Радмиром Мухаметьяновым к восьми годам колонии строгого режима. В зависимости от роли и степени участия они были признаны виновными в получении взятки (чч. 3, 5 ст. 290 УК РФ), фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении (ч. 1 ст. 303 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

В ноябре 2022 года Руслан Гадельшин был уволен из ГИБДД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

В общей сложности по совокупности преступлений Руслан Гадельшин приговорен к девяти годам исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе в органах МВД, связанные с функциями представителя власти, на семь лет.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте