«Россети Тюмень» направили более 220 млн рублей на защиту окружающей среды в 2022 году

В 2022 году компания «Россети Тюмень» провела более 100 природоохранных мероприятий в Тюменском макрорегионе. На эти цели было выделено свыше 220 млн рублей.



Крупнейшими реализованными проектами стали выпуск свыше 269 тысяч мальков муксуна и краснокнижной стерляди в реки Югры и Тюменской области, а также высадка 1,3 млн саженцев сосны. На линиях электропередачи в прошлом году энергетики установили свыше 3,5 тыс. птицезащитных устройств.

Кроме того, энергокомпания постоянно работает над снижением влияния электросетевого комплекса на природу, уменьшая объем выбросов и отходов производства. Благодаря принимаемым мерам, за 2021-2022 гг. количество отходов было снижено на 37% по отношению к 2020 году. Порядка 50 % использованных материалов энергетики передают на переработку. Так, в 2022 году объем производственного вторсырья составил почти 1,4 тысячи тонн.

Охрана окружающей среды является приоритетом и в повседневной жизни работников энергокомпании. Специалисты «Россети Тюмень» регулярно поддерживают различные экоинициативы, такие, как акции «Сад Памяти», «Чистый город», «Живи лес» и другие. Только в 2022 году в рамках эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки» и Всемирного дня вторичной переработки ими было собрано более 70 кг пластика и 2 тонн макулатуры.