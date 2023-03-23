Средний размер потребкредита в Башкирии вырос на 19,4%

В Башкирии в феврале средний размер потребительского кредита составил 275,7 тыс. руб., что на 19,4% больше по сравнению с январем (230,8 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по стране средний размер выданных потребительских кредитов составил 294,2 тыс. руб., увеличившись по сравнению с январем на 16,0% (253,7 тыс. руб.). Наибольший размер потребкредитов среди 30 регионов России продемонстрировали Москва (519,2 тыс. руб.), Московская область (396,3 тыс. руб.), Санкт-Петербург (380,4 тыс. руб.). Самая серьезная динамика роста размера потребкредита наблюдается в Тульской (30,3%), Омской (24,9%) и Саратовской (23,8%) областях.

Майя Иванова

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