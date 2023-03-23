Сборная России по футболу проведет свой первый матч в 2023 году. Соперником станет национальная команда Ирана. Сообщается, что в Тегеран, помимо спортсменов и тренеров, прилетят 615 российских болельщиков. Всего же на трибунах стадиона ожидают около 15 тыс. человек. Какого футбола ждать от команд в товарищеском матче, который ничего не решает? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После экспериментов главного тренера сборной РФ Валерия Крапина в 2022 году с Таджикистаном и Узбекистаном, каждую игру нашей национальной команды с любым соперником болельщики ждут, скажем так, со сдержанным оптимизмом. А когда главный тренер перед вылетом в Тегеран открыто заявил, что результат предстоящих встреч значения не имеет, да еще и заверил всех, что за свое рабочее место в сборной не держится, то стало вообще непонятно, чего ждать от предстоящей встречи. Скорее всего, яркой и атакующей игры мы снова не увидим, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«Опять возникают сомнения, что наша команда покажет яркий и комбинационный футбол. Все же рассчитывать на сыгранность, которая требуется от команды, выступающей на серьезных официальных соревнованиях, не стоит. У игроков не было возможности подготовиться. За то короткое время, которое команда проведет на сборах, можно нащупать лишь минимум необходимых игровых связей для товарищеского матча».

Более того, букмекеры считают фаворитом Иран. Все-таки команда играла на чемпионате мира и занимает в рейтинге FIFA 24 место. Россия, кстати, в этой «табели о рангах», несмотря на отстранение от международных турниров, расположилась на 37 позиции — до рекордного в нашей истории 70 места пока еще далеко.

Но не в местах и цифрах дело. Уверен, все ждут от главной команды страны каких-то эмоций, а то игроки говорят нам, что с мотивацией у них все в порядке, а потом перемещаются по полю трусцой, словно на утренней пробежке. Может быть, в матче с Ираном хоть что-то изменится, ведь кое-кто из игроков нашей сборной сегодняшнего соперника даже фаворитом не считает. Например, с этим согласен голкипер Матвей Сафонов:

«Если соперник на бумаге уже сильнее тебя, это, естественно, влияет на настрой. Но я не думаю, что сборная России значительно слабее. А если мы покажем максимум, сыграем так, как мы умеем, то я не могу назвать Иран фаворитом на 100%».

К тому же не стоит забывать, что главный тренер Ирана Карлуш Кейруш покинул свой пост, и сейчас команду возглавляет местный специалист Амир Галенои. Да, костяк у Ирана сохранился, а отсутствие на поле хорошо известного в России Сердара Азмуна не сделает хозяев слабее. Форвард «Порту» Мехди Тареми дело свое знает, и не просто так Валерий Крапин, прилетев в Тегеран, пел дифирамбы сопернику:

«Думаю, что Иран — это самый сильный соперник для нас за последний год. Иранская сборная, возможно, лучшая на данный момент в Азии, они идут с большим отрывом. Поэтому ожидаем интересную игру».

Не обошлось перед игрой Иран—Россия и без курьезных новостей. Например, пришла информация, что на стадионе в Тегеране в преддверии матча протекла крыша. Впрочем, подобные истории были и у нас, помните, когда мифические бакланы разрушили купол «Газпром Арены», где, кстати, наша сборная сыграет второй матч года 26 марта с командой Ирака.

Но не будем забегать вперед. 23 марта нас ждет Иран. Игра начнется в 20:00, и ради этой встречи «Матч ТВ» даже изменил сетку вещания. Так что все, что покажет наша футбольная сборная, страна увидит в прямом эфире на федеральном спортивном канале.

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