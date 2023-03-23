В мультипликационном ролике Mercury расцвели бриллиантовые цветы

Ювелирный бренд Mercury выпустил новый мультипликационный ролик, в котором пара ювелирных мишек путешествует по весеннему лесу, наполненному украшениями Mercury. Видеоролик предвещает появление на витринах бутиков Mercury драгоценных кулонов в виде мишек из белого золота. На лапах и ушках мишек сверкают бриллианты, а глаза светятся сапфирами.

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В весеннем лесу мультипликационного мини-фильма как символ глубокой любви, дружбы, восхищения, радости и благодарности расцветают украшения Mercury. В том числе серьги из белого и желтого золота с лепестками из бесцветных и желтых бриллиантов огранки «груша» и сердцевиной из круглых изумрудов, желтых или розовых бриллиантов. Серьги из белого золота с изумрудами или рубинами овальной огранки и бриллиантами огранки «маркиз» и «груша». Серьги из белого золота с бриллиантами круглой огранки и огранок «маркиз» и «груша». Кулон, кольцо и серьги из белого золота с центральным бриллиантом огранки «сердце». А также колье и браслет из белого золота с бриллиантами круглой огранки и огранки «груша» общим весом 33,5 и 17 карат соответственно.