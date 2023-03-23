Средний размер потребкредита в Челябинской области вырос на 12,6%

В феврале средний размер потребкредита в Челябинской области составил 248,1 тыс. руб. Это на 12,6%, или на 27,8 тыс. руб., больше, чем в январе. В целом по России показатель вырос на 16% и достиг 294,2 тыс. руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Увеличение среднего размера потребкредита зафиксировали во всех субъектах страны. Наиболее ощутимо среди 30-регионов лидеров в этом виде кредитования показатель вырос в Тульской (+30,3%), Омской (+24,9%), Саратовской (+23,8%), Свердловской (+22,5%) и Волгоградской (+20,8%) областях. Скромная динамика отмечена в Москве (+10,1%), Ленинградской (+10,6%) и Московской (+11,1%) областях. При этом наибольший средний размер потребкредита в феврале зафиксирован в столице — 519,2 тыс. руб.