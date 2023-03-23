Мишустин: к 2024 году Россия адаптируется к новым условиям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что «попытки других стран воздействовать на Россию вряд ли станут слабее». Однако власти рассчитывают, что в 2024 году российская экономика адаптируется к ним и страна перейдет «на новый путь развития». Такое мнение господин Мишустин выразил в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2022 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Михаил Мишустин рассказал, что одним из приоритетов правительства в 2022 году было удовлетворение потребности экономики в финансовых ресурсах и инструментах. Также особое внимание российские власти уделяли поддержке отдельных отраслей, инвестиционной активности, делового климата, регионов. По словам премьер-министра, все эти меры «позволили в прошлом году дать экономике новые точки опоры, но работа на этом не останавливается».

«Будем реалистами — внешнее давление на Россию вряд ли ослабнет. Тем не менее мы рассчитываем, что уже в 2024-м (году.— "Ъ") период адаптации завершится. И Россия встанет на путь долгосрочного поступательного развития»,— отметил господин Мишустин.

Еще одним приоритетом правительства России в 2022 году была интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и со странами-партнерами. «Мы продолжили укреплять кооперацию с дружественными странами. С теми, кто разделяет наши взгляды и ценности. Попытки выключить нас из мирового экономического пространства через санкции — провалились»,— сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин обратил внимание, что в условиях введения против России и Белоруссии «беспрецедентных санкционных ограничений», основное внимание в Союзном государстве уделялось повышению устойчивости экономик двух стран. «Чтобы дальше наращивать товарооборот, развиваем независимую финансовую систему внутри объединения. Согласовали также подходы к расширению использования национальных валют. В прошлом году только по товарам их доля составила 85%»,— сказал он.