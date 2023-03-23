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БК «Челбаскет» стал победителем регулярного чемпионата Высшей лиги

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» по итогам регулярного чемпионата Высшей лиги занял первое место. Команда обошла по дополнительным показателям «Барс РГЭУ» (Ростов-на-Дону), с которым у южноуральцев одинаковое количество очков - 60. В 34 играх сезона «Челбаскет» одержал 26 побед.

«Три года назад, когда мы возрождали баскетбольную команду мастеров в Челябинске и делали ставку на местных парней, мало кто верил в достойные результаты в ближайшие пять-шесть лет, но прошло три года, и вот наши парни заканчивают регулярный чемпионат Высшей лиги России на первом месте. Спасибо всем, кто помогает и верит в южноуральский баскетбол»,- прокомментировал президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

Впереди у клуба четвертьфинал плей-офф, который состоится 16 апреля в Челябинске.

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