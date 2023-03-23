Семерых жителей Новосибирска осудили за незаконный перевод за границу 430 млн рублей в валюте

В Новосибирске осуждены семеро фигурантов дела о незаконных валютных операциях. Они признаны виновными в выводе за границу через подставные компании 430 млн руб., сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, в период с января 2016 по февраль 2021 года осужденные, используя реквизиты 150 физических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета несуществующих зарубежных организаций.

В зависимости от роли каждого суд назначил фигурантам дела от трех до пяти с половиной лет лишения свободы условно со штрафом 300 тыс. руб. каждому.

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Лолита Белова