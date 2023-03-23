Количество рейсов поезда «Воронеж–Белгород» увеличится до трех в неделю

Прямой поезд «Воронеж-Белгород», курсирующий между облцентрами с мая прошлого года, будет ходить три раза в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства со ссылкой на вице-губернатора Владимира Базарова.

«Договорились с коллегами о запуске поезда “Воронеж–Белгород” по пятницам. Сейчас состав курсирует только по выходным, а с 23 апреля будет ходить три дня в неделю»,— отметил вице-губернатор.

Развитие пригородных пассажирских перевозок обсуждалось на рабочем совещании с участием господина Базарова, руководства ЮВЖД и ППК «Черноземье», а также профильных чиновников.

По данным гендиректора ППК «Черноземье» Виталия Шульгина, за последний год пассажиропоток в регионе вырос, хотя еще и не вышел на допандемийный уровень. В 2022 году в регионе пригородными поездами было перевезено 734,8 тыс. пассажиров (112,6% к 2021-му), в том числе поездом «Воронеж – Белгород» — 10 тыс. пассажиров, рассказал господин Шульгин.

Владимир Зоркий

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