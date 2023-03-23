Продлен срок ареста поджигателю административных зданий в Балахне

Советский райсуд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство следователя УФСБ, оставив под стражей жителя Балахны, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступлений по ст. 205 УК РФ «Совершение поджога в целях дестабилизации деятельности органов власти». Срок ареста ему продлили до 23 мая.

Мужчину обвинили в том, что 24 сентября 2022 года он пытался поджечь военный комиссариат в Балахне, бросив в окно бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и зажженным фитилем. Однако он промахнулся, бутылка разбилась об стену. В тот же день обвиняемый бросил еще один «коктейль Молотова» в районную администрацию. Однако снова промахнулся мимо окна и бутылка разбилась о колонну перед входом.

Иван Сергеев