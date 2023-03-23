Количество кубанских казаков в зоне СВО увеличилось до 4400

В зоне спецоперации боевые задачи на разных направлениях выполняют 4,4 тыс. кубанских казаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Подготовка наших казаков ведется на базе специального учебного центра «Кубань» и его филиалов. Руководят процессом опытные инструкторы, благодаря чему эффективность выполнения боевых задач многократно увеличивается», - отметил вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Вместе с главным атаманом России Николаем Долудой он провел в ЛНР проверку боеготовности отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16). На совещании в командном пункте они также обсудили текущие боевые задачи и обстановку на линии фронта.

Татьяна Ручкина

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