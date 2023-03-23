Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кургане ГИБДД устроила представление с «окровавленной» куклой и «смертью»

По улицам Кургана несколько часов ездил эвакуатор с разбитым автомобилем, за лобовым стеклом которого лежала окровавленная кукла, а за рулем сидела «смерть» с косой. Таким образом Госавтоинспекция города хотела привлечь внимание водителей к проблеме ДТП с участием детей, сообщается в telegram-канале ведомства.

В ГИБДД пояснили, что главная цель акции «Сохрани самое дорогое» и инсталляции в виде раненого ребенка, который не был пристегнут ремнем безопасности, – напомнить родителям-водителям о последствиях нарушений правил перевозки маленьких пассажиров. С начала года в Кургане и области выявлено более 800 таких нарушений

Горожане восприняли акцию неоднозначно: некоторые одобрили, другие считают, что это «перебор». «Мне плохо стало после такого!!! О чем думают вообще, как-то попроще можно придумать, но не с детьми»,– прокомментировала новость в сообществе «Типичный Курган» одна из жительниц города.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...