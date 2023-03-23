В Кургане ГИБДД устроила представление с «окровавленной» куклой и «смертью»

По улицам Кургана несколько часов ездил эвакуатор с разбитым автомобилем, за лобовым стеклом которого лежала окровавленная кукла, а за рулем сидела «смерть» с косой. Таким образом Госавтоинспекция города хотела привлечь внимание водителей к проблеме ДТП с участием детей, сообщается в telegram-канале ведомства.

В ГИБДД пояснили, что главная цель акции «Сохрани самое дорогое» и инсталляции в виде раненого ребенка, который не был пристегнут ремнем безопасности, – напомнить родителям-водителям о последствиях нарушений правил перевозки маленьких пассажиров. С начала года в Кургане и области выявлено более 800 таких нарушений

Горожане восприняли акцию неоднозначно: некоторые одобрили, другие считают, что это «перебор». «Мне плохо стало после такого!!! О чем думают вообще, как-то попроще можно придумать, но не с детьми»,– прокомментировала новость в сообществе «Типичный Курган» одна из жительниц города.