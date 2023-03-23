Мишустин назвал уровень продовольственной безопасности в России одним из самых надежных в мире

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме заявил о высоком уровне обеспечения продовольственной безопасности страны. Это, по его словам, стало возможным благодаря высокой динамике роста агропромышленного комплекса в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Наши аграрии не подвели. Динамика роста — свыше 10%. Уровень продовольственной безопасности в России — один из самых надежных в мире. С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном (177,8% при значении в Доктрине 95%), сахаром (103,2% вместо 90%), растительным маслом (211,1% вместо 90%), мясом (100,9% вместо 85%) и рыбой (153,3% вместо 85%)»,— пояснил господин Мишустин.

По словам премьера, в 2022 году в России был зафиксирован рекордный урожай зерновых, он составил 157 млн тонн. Михаил Мишустин назвал это «огромным успехом» российского агропрома и подчеркнул, что подобных показателей урожая не было даже в советское время.

Александр Кислов