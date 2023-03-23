В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на 24 марта

ГУ МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение на 24 марта из-за сильного ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При сильном ветре нужно закрыть все окна и двери, не допускать применения открытого огня, и по возможности отключить электроприборы. На улице необходимо держать подальше от построек, баннеров, деревьев и мостов.

Автомобилистам спасатели рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Также не стоит парковать машины рядом с деревьями и рекламными щитами.

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