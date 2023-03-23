«Биннофарм Групп» растет значительно быстрее рынка

В 2022 году продажи компании «Биннофарм Групп» выросли на 21%, превысив 36 млрд рублей. При этом по данным AlphaRM, рост всего российского фармацевтического рынка лекарственных средств в коммерческом сегменте составил 10%, достигнув показателя в 1 344 млрд рублей. Таким образом, темп роста компании «Биннофарм Групп» вдвое превысил рыночный.



По итогам прошлого года «Биннофарм Групп» стала единственной российской компанией и новым участником ТОР-10 фармацевтических корпораций по объему аптечных продаж лекарственных средств в России, компания заняла долю рынка в 2,16%, отмечают аналитики AlphaRM. В декабре «Биннофарм Групп» продемонстрировала рост к ноябрю на 35%, и получила долю рынка в 2,4%, став восьмой в рейтинге фармпроизводителей.

Данные результаты достигнуты, прежде всего, благодаря фокусу на продвижении крупнейших брендов «Биннофарм Групп» – Ангиорус ®, Диклофенак-АКОС, Необутин®, обороты каждого из них достигли планки в 1,5 млрд рублей. В 2022 году «Биннофарм Групп» продолжила развитие своего портфеля. Состоялся запуск брендов Лоротрицин®-АЛИУМ, Альфаксим ®, Венапрокт-АЛИУМ и ряда препаратов различных фармакологических групп под международным непатентованным наименованием (МНН).

«Биннофарм Групп» активно развивает собственные бренды посредством цифровых платформ, сотрудничества с аптечными сетями и телевизионной рекламы. По данным Mediascope, в марте 2022 года компания вошла в ТОР-15 рекламодателей на российском телевидении, заняв второе место среди фармацевтических компаний по итогам года.

По данным Ipsos, компания стала лидером по росту промоционной активности, количество контактов в 2022 году увеличилось более чем в 2 раза.

Рост выручки на экспортных рынках существенно ускорился по отношению к прошлому году и составил 23%, достигнув объема 3 млрд рублей. Компания продвигает свою продукцию в странах присутствия как с помощью команд медицинских представителей, так и посредством рекламных кампаний в медиа.

Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»: «Поступательный и непрерывный рост нашей компании, который значительно опережает рынок несколько лет подряд, обусловлен высокой экспертизой продвижения и успешной маркетинговой стратегией, модернизацией производственных площадок, международной экспансией, запуском новых продуктов. Сохраняя главный принцип нашей работы – высокое качество препаратов в сочетании с их доступностью для пациентов, мы будем расширять экспортные направления, в частности, открывая представительство в Китае».

По результатам 2022 года «Биннофарм Групп» заняла второе место в номинации «Локальные производственные компании» в рейтинге влиятельности журнала «Фармацевтический вестник», составленного на основе опросов лидеров мнений фармацевтической отрасли. В число респондентов вошли сотрудники аптечных сетей, фармкомпаний, ведомств, регулирующих сферу здравоохранения, медицинские работники, а также представителей научного сообщества из 84 городов России.

"Биннофарм Групп" - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов. Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM). «Биннофарм групп» работает над созданием одного из самых современных R&D-центров в России, где будут размещены химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. ЦНИР объединит компетенции научно-исследовательских лабораторий, которые размещены на производственных площадках компании. Основным акционером «Биннофарм Групп» является АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в различных отраслях экономики. В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research. Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннфарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.

ООО «Биннофарм Групп»