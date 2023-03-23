Зампредседателя Общественной палаты Кубани прокомментировал тестирование в РФ цифрового рубля

1 апреля 13 российских банков для ограниченного количества клиентов запустят пилотное тестирование цифрового рубля. Принятие новой системы kuban.aif.ru прокомментировал доктор экономических наук, зампредседателя Общественной палаты Краснодарского края Александр Полиди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Банковская система очень скрупулезно подходит именно к защищенности цифрового рубля, чтобы это была более защищенная валюта, чем традиционный рубль и расчетный рубль в платежных системах», - отметил Александр Полиди. Он считает, что этот проект будет развиваться и постепенно набирать популярность.

Он уточнил, что цифровой рубль не вытесняет имеющиеся способы расчетов, а развивает существующие платежные системы и электронные формы денег. Новая система предполагает расчеты по счетам не в банковской системе, а в электронных кошельках.

Во время тестирования отработают только базовые операции: создание и закрытие цифрового кошелька, его пополнение, денежные переводы между людьми, а также оплата покупок по QR-коду и возврат средств. Для возможности начать эксперимент с реальными людьми 16 марта депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет необходимых законопроектов.

Татьяна Ручкина

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