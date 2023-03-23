Зампредседателя Общественной палаты Кубани прокомментировал тестирование в РФ цифрового рубля

1 апреля 13 российских банков для ограниченного количества клиентов запустят пилотное тестирование цифрового рубля. Принятие новой системы kuban.aif.ru прокомментировал доктор экономических наук, зампредседателя Общественной палаты Краснодарского края Александр Полиди.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«Банковская система очень скрупулезно подходит именно к защищенности цифрового рубля, чтобы это была более защищенная валюта, чем традиционный рубль и расчетный рубль в платежных системах», - отметил Александр Полиди. Он считает, что этот проект будет развиваться и постепенно набирать популярность.
Он уточнил, что цифровой рубль не вытесняет имеющиеся способы расчетов, а развивает существующие платежные системы и электронные формы денег. Новая система предполагает расчеты по счетам не в банковской системе, а в электронных кошельках.
Во время тестирования отработают только базовые операции: создание и закрытие цифрового кошелька, его пополнение, денежные переводы между людьми, а также оплата покупок по QR-коду и возврат средств. Для возможности начать эксперимент с реальными людьми 16 марта депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет необходимых законопроектов.
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