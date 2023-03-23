Имущество орловского обанкротившегося завода цементно-стружечных плит попробуют продать за 539,1 млн рублей

В Орловской области объявлены очередные торги по продаже имущества обанкротившегося завода цементно-стружечных плит ООО «Стемал», следует из сообщения конкурсного управляющего Антона Стародубцева на Федресурсе. Начальная цена на торгах посредством публичного предложения составит 539,08 млн руб. Столько составляла цена отсечения на предыдущих публичных торгах — они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В этот раз цена отсечения составляет 431,26 млн руб. — она будет последовательно снижаться, пока не достигнет этой отметки, с 27 марта по 20 апреля.

Активы продаются одним лотом, в который вошли право аренды участка площадью 6,9 тыс. кв. м и участок на 2,6 га, несколько нежилых посещений и различное оборудование. Начальная цена на предыдущих торгах составляла 792,8 млн руб.

Суд признал «Стемал» банкротом в августе 2021 года из-за 1,6 млрд руб. долга перед орловским филиалом Россельхозбанка. Активы уже выставлялись на торги несколько раз, но покупателей не заинтересовали.

В 2014 году «Стемал» начал строить завод цементно-стружечных плит мощностью 35 тыс. кубометров в год за 2,3 млрд руб. Его планировалось открыть в конце 2015 года. Однако затем срок запуска сдвинулся на 2019 год, а его стоимость объекта выросла до 4 млрд руб. Реализация проекта осложнилась корпоративным конфликтом: один из собственников Виталий Овешников пытался в суде исключить из числа учредителей своего партнера Алексея Тимофеева, заявляя, что тот якобы хочет обанкротить компанию. Господин Тимофеев претензии отвергал, ссылаясь на то, что завод строится «по плану».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Инвесторы переломили плиту».

Мария Старикова