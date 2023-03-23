Заболеваемость туберкулезом в Удмуртии снизилась на 1,7% в 2022 году

В 2022 году показатель заболеваемости туберкулезом в Удмуртии снизился на 1,7% и составил 29,1 на 100 тыс. населения. Это ниже, чем в среднем по России, сообщает пресс-служба минздрава региона. За прошлый год туберкулез впервые выявили у 432 жителей Удмуртии, в том числе у шести детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по республике Юлия Бушмакина, случаи заболевания туберкулеза регистрировались во всех районах республики, в некоторых из них показатели превышают среднереспубликанские. Максимальные значения зарегистрировали в Воткинском, Камбарском, Балезинском, Завьяловском и Кизнерском районах.

По данным на начало 2023 года в Удмуртии проживает 928 человек с активной формой туберкулеза, снижение распространенности на 5,9%.