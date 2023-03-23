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Коммерсантъ FM
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Мишустин рассказал о выделении 1,5 млрд рублей на оборудование для детской медицины

Для развития детской медицины в 2022 году было закуплено около 300 единиц медицинского и лабораторного оборудования на общую сумму почти 1,5 млрд руб. Об этом в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошедший год сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин обратил внимание, что в прошлом году была запущена программа расширенного неонатального скрининга, которая позволяет диагностировать 40 врожденных и наследственных заболеваний на ранней стадии. По его словам, эта программа позволит спасти несколько тысяч детей ежегодно. «Раньше такой скрининг был доступен только в пилотных регионах. В текущем году массовые обследования новорожденных начались по всей стране. Эта программа будет продолжена. Бесплатно для граждан»,— добавил он.

При этом господин Мишустин отметил, что для высокого качества детской медицины в стране важна не только диагностика, но и своевременное лечение. «Для помощи детям с тяжелыми, редкими заболеваниями по инициативе президента был создан специальный фонд "Круг добра". Он существует около двух лет. Но за столь небольшое время поддержка оказана уже более 5 тыс. ребят»,— рассказал премьер-министр.

В декабре прошлого года по поручению президента Владимира Путина правительство расширило меры поддержки детей с заболеваниями из перечня 14 высокозатратных нозологий, отметил премьер. 15 февраля Михаил Мишустин подписал постановление, по которому дети, которые больны, в частности, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, рассеянным склерозом, будут обеспечены лекарствами за счет «Круга добра».

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