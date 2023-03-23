Новое жилье получили первые 11 белгородских семей, потерявших дома из-за обстрелов

В Белгородской области новое жилье передано первым 11 семьям, которые утратили свои дома в результате обстрелов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Ранее по поручению президента Владимира Путина область получила 9,4 млрд руб. из федерального бюджета на покупку 1744 жилых помещений для утративших свои дома граждан.

«Деньги получили, сейчас самое главное — подобрать квартиры и дома, исходя из площади утерянного жилья и пожеланий каждой семьи. Пошли, наверное, по самому сложному пути — индивидуальных встреч с каждой семьей, а не просто покупки с торгов определенного количества квадратных метров, потом вручения ключей»,— отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Право на компенсацию имеют жители Белгородской области, чье жилье стало непригодным для проживания из-за обстрелов, или те, чьи дома находятся на территориях с режимом ЧС. Квартиры и дома по площади будут равняться потерянному гражданами жилью.

Владимир Зоркий

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