Память не подвела

Сегодня вышел в свет 15-й студийный альбом английской группы Depeche Mode — «Memento Mori». Это первый альбом группы, выпущенный после смерти ее бессменного участника Энди Флетчера, ушедшего из жизни в мае 2022 года. Игорь Гаврилов разбирался в том, чем еще ценен «Memento Mori», кроме самого факта продолжения деятельности Depeche Mode без школьного друга двух центральных музыкантов — Мартина Гора и Дейва Гана.

В новом альбоме группа свела разные песенные и аранжировочные архетипы своей многолетней истории

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ

Жизнь Depeche Mode протекает по давно налаженной схеме. Один альбом в четыре-пять лет с мощнейшей промокампанией, за ним — мировое турне, которому обеспечены аншлаги по всему миру. Затем — свои дела, не имеющие отношения к Depeche Mode. И снова альбом.

В 2022 году как раз подошло время снова заняться записью песен группы. Были зарезервированы студийные смены, и, когда умер Энди Флетчер, Мартин Гор и Дейв Ган решили не менять график, потому что, по их мнению, именно этого Энди и хотел бы.

Был момент, когда фанаты заговорили о том, что на помощь Гору и Гану должен прийти один из основателей Depeche Mode Винс Кларк (позднее — участник дуэта Erasure) или, что было бы совсем уж фантастикой, Алан Уайлдер, записавший в составе группы весь ее корневой каталог от «Construction Time Again» (1983) до «Songs of Faith and Devotion» (1993). Но подмога пришла откуда не ждали.

Ключевым сонграйтером в группе остался Мартин Гор, а его основным партнером в процессе создания песен был гораздо менее известный широким массам, но чрезвычайно уважаемый в музыкальном мире персонаж — 66-летний лидер популярной в 1980-е группы The Psychedelic Furs Ричард Батлер. Он помог Гору сочинить треть альбома.

Вместе с Ричардом Батлером создан первый сингл «Memento Mori» — «Ghosts Again». Он превзошел все ожидания. Романтический поп с эхом 1980-х, танцевальный грув, идеальная мелодия, точная дозировка гитар и пронзительный лиризм в вокале фронтмена. Впечатление было такое, словно Батлер напомнил Мартину Гору и Дейву Гану, за что их вообще любят. «Ghosts Again», а также разрывающий душу блюз «Don’t Say You Love Me», «My Favourite Stranger» с сочными урбанистичными гитарами и щемящий синтезаторный поп-номер «Caroline’s Monkey» — эти композиции, созданные с участием Батлера, полностью соответствуют чаяниям фанатов, сочетая в себе мелодизм, электронный бэкграунд и темную энергию, свойственную лучшим вещам группы. Но вот в «Soul With Me», спетой Мартином Гором, словно незримо присутствует упомянутый Винс Кларк, а в треках с более индустриальным настроением слышны отголоски тех времен, когда Алан Уайлдер активно внедрял в звук группы сэмплинг и бесконечно экспериментировал со звуком синтезаторов.

«Memento Mori» представляет собой точно выверенное сочетание песенных и аранжировочных архетипов, свойственных разным эпохам более чем сорокалетней истории Depeche Mode. Как всегда в случае с альбомом группы-ветерана, спрашиваешь себя, можно ли порекомендовать его тем, кто группу вообще не слышал. «Memento Mori» как раз тот случай, когда — да. Вполне можно начать с него и двигаться дальше.

Россиянам новый альбом Depeche Mode легально не доступен, разве что тем, кто заранее озаботился доставкой физического носителя. Они с наслаждением выкладывают на своих страничках в интернете фото с распакованным винилом «Memento Mori», на котором поверх канавок, рождающих звук, нанесено изображение ангельских крыльев — символа нынешнего этапа в карьере группы. Прочие просто сообщают о том, что скачали альбом из нелегальных источников.

За несколько дней до релиза альбом появился на ресурсе вполне солидном — VK. В свое время много копий было сломано вокруг того факта, что VK слыл рассадником пиратства, из-за этого некоторые мейджор-лейблы долго тянули с выходом на российский рынок. В конце концов в 2016 году контент всех мировых мейджоров был в соцсети легализован, любимые песни стали доступны ее пользователям, новый материал поступал на ресурс одновременно с остальным миром. В 2022 году мейджоры с российского рынка ушли, а VK остался — как нерушимая скрепа и народная соцсеть. Было подозрение, что, вопреки мировой политической обстановке, новый альбом группы, чья российская фанбаза — одна из самых крупных и активных, там неизбежно появится. И он появился. Потом, правда, пропал, но тут же появился в другом паблике. В воздухе запахло гонкой за нелегальными «сливами» альбомов, памятной по лихим 2000-м. Несмотря на название нового альбома, Depeche Mode для русской публики — бессмертны. И «Memento Mori» она хоть из-под земли достанет.