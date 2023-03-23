Главный свердловский синоптик рассказала, когда наступит теплая погода

Весеннее потепление в Свердловской области начнется в апреле, рассказала на пресс-конференции главный синоптик региона Галина Шепоренко. Перед этим, 28-30 марта, в области ожидается кратковременное похолодание до -8°.

Госпожа Шепоренко добавила, что с середины апреля ожидается высокая пожарная опасность из-за дефицита зимних осадков. Аналогичная ситуация ожидается летом, которое, по прогнозам синоптиков, будет засушливым и жарким.

Она добавила, что лето 2022 года было теплым, а август стал одним из самых жарких за последние годы. Напомним, последние несколько лет Свердловскую область охватывают крупные лесные пожары. В прошлом году ущерб от них составил 15 млн руб.

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Полина Хабарова