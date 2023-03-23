Тюменская полиция усилила контроль за оборотом оружия из-за СВО

В Тюменской области усилили контроль за оборотом огнестрельного оружия из-за опасений, что в условиях специальной военной операции могут «хлынуть потоки» незаконного оружия из Украины. Об этом на заседании Тюменской облдумы заявил глава регионального УМВД Леонид Коломиец.

«Я дал поручение своим заместителям усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия в условиях проводимой спецоперации. Мы проводим эту работу вместе с транспортной полицией», — цитирует генерала Коломиеца РБК.

Глава тюменской полиции опасается, что активное распространение оружие может спровоцировать рост числа преступлений в регионе.

Напомним, ФСБ периодически рассказывает о поимке незаконных оружейников в регионах России, в том числе в Тюменской области. Крайний раз о задержании сообщали в сентябре 2022 года.

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