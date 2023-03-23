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Коммерсантъ FM
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Мишустин: прямая поддержка экономики за счет бюджета и ФНБ в 2022 году составила 1,5 трлн рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед Госдумой с отчетом о работе правительства за 2022 год, сообщил, что несмотря на «санкционный удар», российская экономика продемонстрировала гибкость и устойчивость. По его словам, прямая поддержка за счет бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ) составила около полутора трлн руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Поддержка за счет бюджета и ФНБ составила около 1,5 трлн руб. По различным программам льготного кредитования компаний — еще почти 4 трлн руб. И это не считая поручительств ВЭБ.РФ примерно на 1 трлн руб. А также — провели реструктуризацию займов по плавающим ставкам и по программам Банка России на сумму порядка 6 трлн руб.»,— сказал господин Мишустин.

Премьер-министр России рассказал, что при реализации мер поддержки экономики страны правительство опиралось на обратную связь от граждан и бизнеса. Он отметил, что власти работали в тесной координации с Госсоветом, администрацией президента, Банком России, общественными объединениями, компаниями и корпорациями. «Современные информационные технологии дают возможность вести скоординированную политику во всех секторах и социальной сфере, поддерживать их развитие за счет бюджетных средств»,— заключил он.

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