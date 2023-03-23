Прокуратура оценит работу УК аварийного дома в Новороссийске

Прокуратура Новороссийска организовала проверку информации о проживании жителей города в аварийном многоквартирном доме по улице Толстого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По итогам проверки правоохранители оценят действия управляющей организации, а также установят причины, по которым не назначена и не проведена экспертиза технического состояния дома и его пригодности для проживания. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Ранее в СМИ распространилась информация о проживании граждан в плохих условиях в трехэтажном доме по ул. Толстого, 31. Он был построен еще в 1960-м году как временное жилье. Однако позже его приватизировали. За все время в доме не проводили даже капремонт.

Татьяна Ручкина

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