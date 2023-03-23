Размер потребительского кредита в Удмуртии вырос на 16,1% в феврале

Средний размер кредита на покупку потребительских товаров в Удмуртии увеличился на 16,1% и достиг почти 244 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба НБКИ, республика оказалась на 28 позиции в рейтинге 30 регионов-лидеров по объемам потребкредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В целом по России средний размер выданных потребительских кредитов в феврале составил 294,2 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 16%. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек потребительского кредита вырос на 12%.

«После снижения среднего чека потребительского кредита в первый месяц года, в феврале был отмечен существенный рост данного показателя. Во многом это объясняется консервативной политикой банков, которые предпочитают выдавать потребкредиты с высоким средним чеком только "качественным" заемщикам»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.