Региональные власти пока не договорились о площадке для центра Wildberries

Проект по строительству крупного логистического комплекса Wildberries пока упирается в невозможность региона предоставить инвестору обещанную площадку в Новинках. Соглашение о сотрудничестве с компанией губернатор Глеб Никитин подписал в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Однако за прошедшее время региональные власти еще не решили вопрос с передачей федерального земельного участка близ ЖК «Окский берег» в областную собственность. Оператор «Дом.РФ», как правило, разыгрывает земельные участки под девелопмент на открытых аукционах, а в данном случае землю надо передать Нижегородской области для последующего предоставления конкретной компании. Схема такой передачи с федеральными властями еще не согласована.

Один из собеседников «Ъ-Приволжье» в областном правительстве утверждает, что в качестве условия от региона просят взять на себя финансовые обязательства по строительству социальной инфраструктуры района жилищного развития Новинок-Ольгино, но бюджет области не потянет строительства всех перспективных детсадов и школ. В строительном блоке обещают решить вопрос с участком для Wildberries, утверждая, что инвестор не потерял интерес к этому проекту.

Кстати, вчера градостроительный комитет заксобрания решил озаботиться вопросом соответствия планов жилищного строительства созданию новых рабочих мест. По словам депутата Владимира Солдатенкова, нижегородцам нужно давать работу в местах их проживания, а не перегружать инфраструктуру постоянным движением людей в центр города с окраин и обратно.

Иван Сергеев