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Нововоронежская АЭС: в праздновании 5-летия Ледовой арены, построенной при поддержке атомщиков, приняли участие более 400 человек

В Нововоронеже торжественно отметили 5-летие ввода в строй Ледовой арены «Остальная». Современный спорткомплекс возведен в рамках реализации соглашения, заключенного между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Воронежской области.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Почетными гостями празднования с участием более 400-сот человек стали руководители Нововоронежской АЭС. После официальной части с пожеланиями и поздравлениями организаторы устроили на арене красочное шоу с многочисленными конкурсами и призами.

«Будущее России – это, в первую очередь, здоровая и социально активная молодежь. И Нововоронежская АЭС помогает детям расти здоровыми, всесторонне развитыми и спортивными, подтверждая звание социально ориентированного предприятия. Мы и дальше будем поддерживать и стимулировать спортивные мероприятия в атомграде», – отметил заместитель директора по общим вопросам Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.

По его словам, строительство ледового спортивного объекта дало мощный импульс для развития зимних видов спорта в Нововоронеже. За пять лет удалось добиться многого. Например, в атомграде проводятся различные хоккейные турниры, сборы детских команд из городов присутствия атомной отрасли, мастер-классы звезд хоккея и фигурного катания, также создано восемь любительских коллективов.

На площадке Ледовой арены в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги выступает команда «Протон». Здесь же базируется женская хоккейная дружина «Атомная молния». Оба коллектива созданы в рамках совместного проекта Концерна «Росэнергоатом» и Правительства Воронежской области.

Фото: Елена Потемкина, пресс-служба НВ АЭС

Кроме того, первичная профсоюзная организация НВ АЭС под руководством Юрия Бабенко принимает активное участие в организации различных соревнований в «Остальной». Работникам станции на постоянной основе компенсируются затраты на занятия спортом на Ледовой арене.

Отметим, что российская атомная отрасль на постоянной основе поддерживает в регионах присутствия развитие доступной спортивной инфраструктуры. За последнее десятилетие в Нововоронеже при поддержке Госкорпорации «Росатом», помимо Ледовой арены, появился многофункциональный стадион «Старт», Центр боевых искусств и спорткомплекс «Атом Арена».

Сегодня Правительство РФ уделяет большое внимание различным мероприятиям, направленным на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Развитие инфраструктуры и строительство новых инфраструктурных объектов, в том числе спортивных, остается одним из ключевых направлений деятельности Правительства РФ. В непрерывном режиме совершенствуются применяемые механизмы, а инициативы и активное участие «Ростатома» и предприятий, входящих в контур его управления, делают их еще более эффективными.

Справка. Ледовая арена «Остальная» была построена в 2018 году в рекордно короткие сроки - за девять месяцев. Свое название получила в честь хутора Остальный, на территории которого сейчас располагаются жилые кварталы атомграда. Большинство арен в целях качественной заливки льда используют специальные системы водо-химподготовки. А в «Остальной» обошлись без дорогостоящего оборудования, потому что качество воды в водопроводе Нововоронежа оказалось на высоком уровне. На Ледовой арене «Остальная» функционируют детские спортивные школы по хоккею и фигурному катанию, танцевально-хореографическая студия, тренажерный зал и зал оздоровительной гимнастики, группы для занятий пилоном и йогой. Проводится массовое катание, сеансы которого ежегодно посещают 30 тысяч человек.

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