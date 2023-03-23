Белгородэнерго продолжит автоматизацию сетей в трех районах области

В текущем году энергетики филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» продолжат внедрять систему дистанционного управления сетями еще в трех районах области: Ивнянком, Чернянском и Красненском. Элементы распределенной автоматизации будут установлены на 19 протяженных линиях электропередачи, питающих 46 сел и поселков с численностью населения свыше 16 тысяч человек, в том числе райцентры – Ивню, Чернянку и Красное.

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Для повышения надежности электроснабжения и сокращения времени реагирования на отключения будет смонтировано 28 реклоузеров, девять управляемых разъединителей в комплекте с индикаторами короткого замыкания, на высоковольтных питающих центрах модернизировано 11 ячеек 6-10 кВ. Интеллектуальные устройства смогут без участия человека выделять поврежденные участки сети, сохраняя электроснабжение большей части потребителей.

Так, в Ивнянском районе планируется автоматизировать семь протяженных линий электропередачи 10 кВ, питающих восемь тысяч жителей района и целый ряд социально значимых объектов: больницы, школы, детские сады, котельные, узлы связи, водозаборы и свинокомплексы.

Еще семь энергонасыщенных участков будет реконструировано в Чернянском районе. Улучшение качества электроснабжения почувствуют свыше трех тысяч жителей Чернянки и сел района. Повысится надежность электроснабжения социально значимых объектов, а также крестьянско-фермерских хозяйств и предприятий агропромышленного комплекса.

В Красненском районе планируется реконструировать пять ЛЭП, питающих муниципальный центр, двенадцать сел, а также Красненскую ЦРБ, четыре школы, три детских сада, четыре котельные, шесть площадок птицекомплексов и другие социально значимые объекты.

Напомним, работа по автоматизации распределительной сети Белгородэнерго ведется с 2019 года. На данный момент автоматизировано уже 75 линий в десяти муниципальных образованиях региона. В перспективе филиал планирует сделать сеть полностью наблюдаемой, создав на базе Белгородэнерго первый высокоавтоматизированный регион.

«Технологии автоматизации электросети – это, в первую очередь, надежность и качество электроснабжения потребителей. Благодаря этим устройствам время возобновления подачи электроэнергии после сбоя сокращается в несколько раз. Если раньше на поиск повреждений уходили часы, то теперь аварийный участок выделяется практически мгновенно, и основная масса жителей продолжает получать электроэнергию», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.