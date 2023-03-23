Средний чек в челябинских ювелирных магазинах за год вырос на 12%

В Челябинской области средний чек за покупку ювелирных изделий увеличился в 2022 году на 12% по сравнению с предыдущим годом и достиг 5900 руб. Это на 12% меньше, чем в среднем по России. Такие данные приводит аналитический центр ювелирной компании Sokolov. Самый высокий чек в Ямало-Ненецком автономном округе (6 606 руб.), самый низкий – в Курганской области (4 740 руб.).

Объем рынка региона по итогам минувшего года составил 5,6 млрд руб. По этому показателю Челябинская область заняла второе место в Уральском федеральном округе. На первой строке Свердловская область (8 млрд руб., средний чек – 5 047 руб.), на последнем – Курганская область (880 млн руб.).

Руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова отмечает, что прошлый год запомнился ювелирной отрасли прежде всего уходом из России глобальных брендов luxury-сегмента и существенным ростом доли бюджетного серебра в общем объеме рынка – с 31 до 35%. «Еще один важный тренд – растущая доля онлайн-продаж ювелирных изделий (с 17% до 19%). Уже сегодня, по нашим данным, 30% рынка ювелирного e-com пришлось на маркетплейсы, и эта цифра только продолжит расти»,- комментирует Алина Колпакова.