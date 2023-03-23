В Татарстане вдвое выросло количество самоубийств среди детей

В 2022 году в Татарстане 22 ребенка совершили суицид, что вдвое больше, чем годом ранее. Об этом на заседании Госсовета республика заявила детский омбудсмен региона Ирина Волынец.

«На 100 процентов выросло количество суицидов. Если в 2021 году 11 детей покончили жизнь самоубийством, то в 2022-м было 22 случая», — сказала госпожа Волынец.

Она отметила, что причина самоубийств связана с конфликтами в семьях, с непониманием и одиночеством. При этом в плане суицидов снизился возрастной порог. Среди детей есть несовершеннолетние 2009 года рождения.

"Ъ-Казань"