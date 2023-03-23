«Ростовгражданпроект» подал иск в суд к донскому минстрою на 739,7 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области принял иск компании «Ростовгражданпроект» к министерству строительства, архитектуры и территориального развития региона с требованием выплаты долга в размере 731,5 млн руб., а также пени в размере 62,2 млн руб. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на картотеку суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Ростовгражданпроект» выступало подрядчиком в строительстве областного инфекционного центра в Ростове. В иске компания указывает, что при реализации проекта в смету неоднократно были внесены изменения. Подрядчик выполнил работы в полном объеме, и направил заказчику документы об оплате, но минстрой так и не выплатил требуемую сумму. Предварительное заседание пройдет 20 апреля.

Как ранее писал «Ъ-Юг», в прошлом году министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области обратилась в ростовский арбитраж с исковым требованием на сумму 35,5 млн руб. к АО «Ростовгражданпроект». Ведомство требовало взыскать с подрядчика деньги за задержку строительства объекта. В 2021 году компании удалось в суде доказать что стоимость реализации проекта составила 3,6 млрд руб., а не 3,1 млрд руб., как планировалось изначально.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Ростовгражданпроект» было учреждено в Ростове в 1993 году. Совладельцем компании является депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Дегтярев. Выручка предприятия в 2021 году составила 1,65 млрд руб., а чистая прибыль — 56,3 млн руб.

Анастасия Назарова