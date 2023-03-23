Из закона Татарстана убрали упоминание о суверенитете республики

Госсовет Татарстана сегодня, 23 марта, на своем заседании внес изменения в закон «О государственных символах Республики Татарстан»: исключил из преамбулы упоминание суверенитета республики, заменив этот термин на слово «государственность».

Таким образом, теперь герб, флаг и гимн Татарстана выражают «государственность Республики Татарстан, самобытность и традиции народа Татарстана».



Также были приняты законы, которые заменяют должность президента Татарстана на главу (раиса). Дискуссии по этому вопросу среди депутатов не было, хотя ранее на заседании комитета по госстроительству единоросс Николай Рыбушкин заявил, что для него «был президент и останется президент» в республике.

Напомним, в январе этого года была изменена конституция Татарстана. Поправки вступили 6 февраля. Существовавшая с 1991 года должность президента Татарстана стала именоваться как «глава (раис) Республики Татарстан». Из ст. 1 исключили упоминание суверенитета и договора о разграничении полномочий с федеральным центром. Также суверенитет теперь не упоминается и в других статьях конституции.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"